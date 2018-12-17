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Защитник «Аякса» де Лигт стал обладателем приза Golden Boy

Спорт

Награда вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года

Амстердам, 17 декабря 2018, 07:51 — REGNUM  Обладателем приза Golden Boy стал защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт. Об этом сообщает Tuttosport.

Награда вручается изданием лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. Помимо де Лигта, на награду претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал»), Патрик Кутроне («Милан») и Джастин Клюйверт («Рома»).

Напомним, что в 2017 году награда была вручена нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

Ранее сообщалось, что несколько европейских клубов, включая «Барселону» и «Ювентус» претендуют на 19-летнего капитана «Аякса».

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