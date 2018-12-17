«Монако» разгромно проиграл «Лиону», Головин был удалён с поля

Лион, Франция, , 07:38 — REGNUM «Лион» одержал победу над «Монако» в матче 18-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл нападающий «Лиона» Уссем Ауа на шестой минуте. На 34-й минуте форвард Набиль Фекир удвоил преимущество «Лиона». А на 59-й минуте Ферлан Менди довёл дело до разгрома.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин был удалён с поля в самом начале второго тайма. Он получил прямую красную карточку за удар соперника сзади по ногам.

На сегодняшний день «Лион» занимает третье место в чемпионате Франции, имея в активе 31 очко после 17 матчей. «Монако» идёт на 19-м месте с 13 очками после 17 игр.

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