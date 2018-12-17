Месси забил 50-й гол в 2018 году

Мадрид, , 05:12 — REGNUM Форвард «Барселоны» Лионель Месси первым из футболистов забил полсотни мячей в 2018 году. Это произошло в матче 16-го тура чемпионата Испании против «Леванте», сообщает «Советский спорт».

Аргентинскому спортсмену удалось трижды отправить мяч в ворота противника — на 43-й, 47-й и 60-й минутах матча. Каталонцы одержали победу над «лягушками» со счетом 5:0.

Хет-трик удался Месси в 43-й раз за карьеру. За последние девять лет футболисту удавалось восемь раз забивать более 50 голов за год.

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