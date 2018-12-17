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Сборная РФ по гандболу уступила Франции в финале чемпионата Европы

Спорт

Лучший результат показала Анна Вяхирева — на её счету семь мячей

Сборная РФ по гандболу уступила Франции в финале чемпионата Европы
Armin Kuebelbeck
Гандбол

Париж, 17 декабря 2018, 04:58 — REGNUM  Французские гандболистки оказались сильнее российской сборной по итогам финального матча чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 21:24 в пользу Франции, передает «Матч ТВ».

Матч состоялся в парижском спортивно-концертном комплексе «Аккорхотелс Арена». Лучший результат среди российских гандболисток показала Анна Вяхирева — на её счету семь мячей.

В матче за третье место встречались сборные Румынии и Нидерландов. Голландки победили со счетом 24:20.

В финал чемпионата Европы женская гандбольная сборная РФ вышла второй раз. В финале 2006 года российские спортсменки уступили команде Норвегии.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские гандболистки сыграют с Румынией в полуфинале чемпионата Европы

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