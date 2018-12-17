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Россия обыграла Финляндию на этапе хоккейного Евротура — фоторепортаж

Спорт

Сборная России по хоккею выиграла у сборной Финляндии со счётом 5:0

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Россия обыграла Финляндию на этапе хоккейного Евротура — фоторепортаж
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Санкт-Петербург, 17 декабря 2018, 00:32 — REGNUM  Сегодня, 16 декабря, на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошёл последний матч Кубка Первого канала 2018 по хоккею. Игру посетили более семидесяти тысяч болельщиков. Этот матч стал рекордным по количеству зрителей для хоккейных матчей России и СССР. Фотокорреспондент ИА REGNUM запечатлил лучшие моменты матча.

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Перед матчем
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Перед матчем
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Болельщики
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Болельщики
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Болельщики
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Болельщики
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Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
22
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
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Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Сборная России выиграла матч со сборной Финляндии со счётом 5:0, выиграв домашний этап Евротура. До этого сборная России также одержала победу в матчах со сборными Швеции и Чехии.

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Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
43
Болельщики
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Болельщики
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Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
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Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Голы:

Капризов (Григоренко, Елесин), 19:00 (1:0); Токранов (Гусев, Плотников), 25:28 (2:0, бол); Нестеров (Кузьменко), 29:25 (3:0, бол); Гавриков (Барабанов, Токранов), 30:10 (4:0); Григоренко (Блажиевский, Шалунов), 55:00 (5:0)

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Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
61
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
62
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
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Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Хоккейный турнир Кубок Первого канала. Россия – Финляндия

Смотрите галерею к статье

regnum author Андрей Пронин
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