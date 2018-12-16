«Уэска» спаслась от поражения в матче с «Вильярреалом»

Мадрид, , 22:23 — REGNUM 16 декабря между коллективами «Уэска» и «Вильярреал» на стадионе «Эстадио Эль Алкораз» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей — 2:2.

Под занавес первого тайма молодой колумбийский атакующий полузащитник Хуан Камило Эрнандес открыл счет, реализовав пенальти — 1:0. На 63-й минуте Карлос Бакка ответил также ударом с пенальти — 1:1. Через 18 минут Херард Морено впервые вывел «желтую субмарину» вперед, замкнув передачу Альфонсо Педраса — 1:2. В компенсированное время Самуэле Лонго спас хозяев от поражения — 2:2.

Статистика матча («Уэска"/"Вильярреал»)

Удары 25/9

Удары в створ ворот 13/5

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 9/10

Поданные угловые 12/2

«Виляьрреал» набрал 15 очков и поднялся на 17-ю позицию. «Уэска» с 8-ю баллами осталась на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Уэска»: Йованович, Эчеита, Пулидо, Инсуа, Мирамон, Гомес, Кирога, Мелеро, Ривера, Эрнандес, Авила.

«Вильярреал»: Асенхо, Марио, Гонсалес, Мори, Касерес, Тригерос, Форналс, Чуквуэзе, Морено, Бакка.

Главный арбитр матча: Давид Медье Хименес.

Желтые карточки: Авила — 16, Тригерос — 42, Марио — 43, Инсуа — 53, Бакка — 66, Пулидо — 73, Лонго — 90+5.

Удаления: Марио — 65.

Не забитые пенальти: Мелеро — 67.

Голы: Эрнандес (пен) 44 — 1:0, Бакка (пен) 63 — 1:1, Морено 81 — 1:2, Самуэле Лонго 90+4 — 2:2.