«Сент-Этьен» и «Ницца» разделили очки

Париж, , 20:55 — REGNUM 16 декабря между коллективами «Ницца» и «Сент-Этьен» на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона Лиги 1 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

В дебюте второй половины 25-летний французский форвард Луи Диони открыл счет — 0:1. Через 28 минут Вилан Сиприен реализовал пенальти — 1:1.

Статистика матча («Ницца"/"Сент-Этьен»)

Удары 18/9

Удары в створ ворот 6/3

Процент владения мячом 60%/40%

Нарушения правил 5/17

Поданные угловые 6/4

«Сент-Этьен» набрал 27 очков и остался на 5-й позиции. «Ницца» с 26-ю баллами поднялся на 7-е место в таблице французской Лиги 1.

Стартовые составы команд на матч:

«Ницца»: Бенитес, Сарр, Эрей, Данте, Тамез, Вальтер, Сен-Максимен, Лис-Мелу, Атталь, Сиприен, Ганаго.

«Сент-Этьен»: Рюффье, Салиба, Колоджейчак, Перрен, Полома, М’Вилла, Салибур, Сельнэс, Монне-Паке, Дионе, Берич.

Главный арбитр матча: Тома Леонар.

Желтые карточки: Эрей — 30, Салибур — 35, Атталь — 45, Сельнэс — 51.

Красные карточки: Эрей — 59, Салибур — 63.

Голы: Дионе 53 — 0:1, Сиприен (пен) 81 — 1:1.