«СПАЛ» и «Кьево» голов не забили

Рим, , 16:23 — REGNUM 16 декабря между коллективами «СПАЛ» и «Кьево» на стадионе «Паоло Мацца» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Статистика матча («СПАЛ"/"Кьево»)

Удары 13/8

Удары в створ ворот 1/6

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 11/18

Поданные угловые 6/4

«СПАЛ» набрал 16 очков и поднялся на 15-е место. «Кьево» с 7-ю баллами остался на последней строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«СПАЛ»: Гомис, Бонифази, Викари, Фелипе, Миссироли, Куртич, Скьяттарелла, Лаццари, Фарес, Антенуччи, Петанья.

«Кьево»: Соррентино, Барба, Бани, Россеттини, Радованович, Лерис, Ярожинский, Хетемай, Джаккерини, Пеллиссье, Меджорини.

Главный арбитр матча: Лука Банти.

Желтые карточки: Ярожинский — 45, Радованович — 59, Бани — 67, Миссироли — 68, Бирса — 73, Флокари — 90+4.