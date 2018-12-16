«СПАЛ» и «Кьево» голов не забили

Рим, 16 декабря 2018, 16:23 — REGNUM 16 декабря между коллективами «СПАЛ» и «Кьево» на стадионе «Паоло Мацца» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.
Статистика матча («СПАЛ"/"Кьево»)
Удары 13/8
Удары в створ ворот 1/6
Процент владения мячом 55%/45%
Нарушения правил 11/18
Поданные угловые 6/4
«СПАЛ» набрал 16 очков и поднялся на 15-е место. «Кьево» с 7-ю баллами остался на последней строчке.
Стартовые составы команд на матч:
«СПАЛ»: Гомис, Бонифази, Викари, Фелипе, Миссироли, Куртич, Скьяттарелла, Лаццари, Фарес, Антенуччи, Петанья.
«Кьево»: Соррентино, Барба, Бани, Россеттини, Радованович, Лерис, Ярожинский, Хетемай, Джаккерини, Пеллиссье, Меджорини.
Главный арбитр матча: Лука Банти.
Желтые карточки: Ярожинский — 45, Радованович — 59, Бани — 67, Миссироли — 68, Бирса — 73, Флокари — 90+4.