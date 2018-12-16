Женская сборная России по плаванию стала пятой в комбинированной эстафете

Ханчжоу, Китай, , 16:03 — REGNUM Российская женская сборная по плаванию заняла пятое место в комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира, проходящем в Ханчжоу (Китай), сообщает 16 декабря Матч ТВ.

Женская комбинированная эстафета 4×100 метров была последним видом программы в Ханчжоу. В составе женской сборной России выступали Анастасия Фесикова, Мария Темникова, Светлана Чимрова и Мария Каменева. Их пятый результат составил 3 минуты и 53,73 секунды, а отставание от лидера — +8,15 секунды.

Первой финишировала сборная по плаванию США с результатом 3 минуты 45,8 секунды, что стало рекордом данных соревнований. На втором месте сборная Китая, чье отставание от времени лидера составило +3,22 секунды. На третьем — сборная Италии с отставанием от американок +5,80 секунды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее мужская российская сборная пловцов завоевала серебряные награды в аналогичной дисциплине у мужчин.