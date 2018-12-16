«Севилья» уверенно обыграла «Жирону» в матче Примеры

Мадрид, , 15:52 — REGNUM 16 декабря между коллективами «Севилья» и «Жирона» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

Первый мяч на 55-й минуте матча забил аргентинский плеймейкер Эвер Банега, уверенно реализовав пенальти — 1:0. Через 9 минут Пабло Сарабия удвоил преимущество в счете, замкнув передачу Виссама Бен-Йеддера — 2:0.

Статистика матча («Севилья"/"Жирона»)

Удары 16/7

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 18/11

Поданные угловые 5/3

«Севилья», набрав 31 очко, делит первую позицию с «Барселоной» и «Атлетико». «Жирона» с 21-м баллом заняла 9-ю строчку.

Стартовые составы команд на матч:

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Каррису, Меса, Банега, Навас, Сарабия, Эскудеро, Бен-Йеддер, Силва.

«Жирона»: Ираисос, Эспиноса, Рамальо, Понс, Хуанпе, Фрейре, Португезе, Луис, Порро, Валери, Стуани.

Главный арбитр матча: Гильермо Куадра.

Желтые карточки: Валери — 33, Банега — 85, Сарабия — 89.

Голы: Банега (пен) 55 — 1:0, Сарабия 64 — 2:0.