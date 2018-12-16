Сборная России по плаванию стала второй в комбинированной эстафете на ЧМ

Ханчжоу, Китай, , 15:56 — REGNUM Российская мужская сборная по плаванию выиграла серебряные награды в комбинированной эстафете 4×100 м на чемпионате мира, проходящем в китайском городе Ханчжоу, сообщает 16 декабря Матч ТВ.

Первыми в эстафете стала сборная США, её победный результат составил 3 минуты 19,8 секунды.

В составе российской сборной выступали Михаил Вековищев, Климент Колесников, Владимир Морозов и Кирилл Пригода и им не хватило 0,63 секунды до первого времени. «Серебряный» результат российской сборной составил 3 минуты 20,61 секунды.

На третьем месте сборная команда пловцов из Японии с результатом 3 минуты 21,7 секунды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Морозов стал победителем в плавании на спине на дистанции 200 метров.