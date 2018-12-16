Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 м в плавании на спине

Ханчжоу, Китай, , 15:11 — REGNUM Российский пловец Евгений Рылов стал победителем на дистанции 200 метров в плавании на спине на чемпионате мира, проходящем в Ханчжоу (Китай), сообщает 16 декабря Sport 24.

Победный результат российского спортсмена составил 1 минуту 47,02 секунды. На втором месте представитель США Райан Мерфи, которому не хватило 0,32 секунды до результата Евгения Рылова. На третьем — поляк Радослав Кравецки, его отставание от времени победителя составило + 1,23 секунды.

Отметим, ранее, 15 декабря, российская мужская сборная по плаванию стала победительницей эстафеты 4×50 метров в Ханчжоу и это была пятая золотая награда России на чемпионате мира 2018 года по плаванию.