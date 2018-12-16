Женская сборная России по биатлону стала четвертой в эстафете на этапе КМ

Хохфильцен, Австрия, , 15:10 — REGNUM Российская женская биатлонная сборная заняла четвертое место в эстафетной гонке 4×6 на втором этапе кубка мира, проходящем в Хохфильцине (Австрия), сообщает 16 декабря Матч ТВ.

За сборную России выступали Валерия Васнецова, Ирина Старых, Евгения Павлова и Екатерина Юрлова-Перхт. Результат российской сборной составил +47,02 секунды ко времени победителя.

Первое место на соревнованиях в Хохфильцине заняла сборная команда Италии, в составе Лиза Витоцци, Алексия Рунггальдье, Дортея Вирер и Федерика Санфилиппо. Их победный результат составил 1 час 10 минут и 58,7 секунды. На втором месте представительницы Швеции с результатом +8,4 ко времени победителя, на третьем — француженки с отставанием от результата итальянской сборной +11,8 секунды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 декабря, Российская биатлонистка Кристина Ильченко получила разрешение от Международного союза биатлонистов (IBU) представлять сборную России по биатлону на международных соревнованиях