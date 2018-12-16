Главные менеджеры «Детройта» и «Коламбуса» посетили Кубок Первого канала

Москва, , 14:32 — REGNUM Генеральные менеджеры хоккейных клубов «Коламбус Блю Джекетс» Яром Кекаляйнен и «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд приехали на второй этапа Евротура по хоккею — Кубок Первого канала, сообщает 16 декабря Сhampionat.com.

«Вот вы иронизуете насчёт значимости Евротура, а на Кубок Первого канала приехала толпа скаутов из НХЛ и сразу два генеральных менеджера: Холланд и Кекалайнен», — написал об этом на своей странице в Twitter корреспондент Сhampionatа Дмитрий Ерыкалов.

В текущем году кубок Первого канала проходит в Москве с 13 по 16 декабря.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Первого канала, где её соперником станет сборная Финляндии. В турнире традиционно принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии, он проходит в рамках Евротура по хоккею.