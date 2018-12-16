Экс-хавбек «Барселоны» о подготовке Катара к ЧМ-2022: думаю, они готовы

Доха, , 14:29 — REGNUM Бывший полузащитник футбольного клуба «Барселона» Хави Эрнандес, который на данный момент играет за команду «Аль-Саад», рассказал о готовности Катара к принятию чемпионата мира по футболу в 2022 году, его слова цитирует 16 декабря Goal.

«Думаю, что они готовы. И сборная и страна готовы принять чемпионат мира», — заявил Эрнандес, рассказав, что он также является послом верховного комитета.

Кроме этого Эрнандес напомнил об «удивительном» стадионе, который ранее был показан Катаром и отметил, что, по его мнению, в стране есть футбольная культура.

«Сборная Катара выиграла у национальной команды Швейцарии и сыграла вничью со сборной Исландии. У них есть ещё четыре года на подготовку», — заключил футболист.

Отметим, мировое первенство по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года и это будет первый в истории Катара чемпионат мира по футболу.