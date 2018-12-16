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Кевин Кураньи опубликовал обращение в поддержку Александра Кокорина

Спорт

«Привет, Кокора. Это твой брат, Кевин. Я знаю, ты в тяжелой ситуации сейчас»

Берлин, 16 декабря 2018, 14:27 — REGNUM  Экс-нападающий московского клуба «Динамо» и сборной Германии по футболу Кевин Кураньи записал видеообращение в поддержку нападающего клуба Санкт-петербургского «Зенит» Александра Кокорина, который в настоящее время находится вместе с полузащитником команды «Краснодар» Павлом Мамаевым в СИЗО. Видео опубликовано 16 декабря в Instagram Александра Кокорина.

«Привет, Кокора. Это твой брат, Кевин. Я знаю, ты в тяжелой ситуации сейчас», — говорит на размещенном в Instagram Кокорина видео Кевин Кураньи и добавляет, что желает своему товарищу быть сильным и надеется на то, что скоро все станет хорошо.

В подписи под постом говорится, что Александр Кокорин благодарен за поддержку каждому и выражает благодарность Кураньи за его добрые пожелания.

Отметим, российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО с 11 октября по обвинению в избиении людей. 5 декабря суд продлил их срок ареста до 8 февраля 2019 года.

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