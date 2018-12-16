Бретт Коннолли: Овечкин может забросить в любую точку ворот

Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпитал» Бретт Коннолли прокомментировал игру российского капитана команды Александра Овечкина в последних играх столичного американского клуба, его слова приводит 16 декабря The Washington Post.

По словам Коннолли, Овечкин представляет собой особую угрозу для ворот соперника, когда он в себе уверен.

«Он может забросить в любую точку ворот. Это настоящий бык, который с каждым годом становится лишь лучше», — рассказал хоккеист и добавил, что у Овечкина «голод» к забиванию шайб и потому российский игрок проводит «просто адский сезон», а главное — капитан «Кэпиталз» и не думает сбавлять темп.

«Когда он играет так здорово, остаётся только смотреть и повышать собственный уровень, чтобы не отставать от него», — заключил Бретт Коннолли.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл по буллитам команду «Баффало Сэйбрз», Александр Овечкин забил в матче шайбу и стал автором победного буллита свей команды.