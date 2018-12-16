Фернандеш может перейти из «Локомотива» в «Истанбул Башакшехир»

Москва, , 13:31 — REGNUM Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш может в скором времени перейти в турецкую команду «Истанбул Башакшехир», сообщает 16 декабря Fanatik.

Руководство «Истанбул Башакшехир» интересуется Фернандешем как вариантом замены своему полузащитнику Моссоро из Бразилии, который в ближайшее время может перейти в «Бурсаспор».

Как пишет Fanatik, «Локомотив» уже принял предложение «Истанбул Башакшехир» и на следующей неделе согласует с турецким клубом все детали перехода игрока. При этом сам Фернандеш, который ранее отказался продлить контракт с московским «Локомотивом» и срок которого истекает летом 2019 года, уже договорился с турецкой командой об условиях своего личного контракта.

В текущем сезоне Фернандеш сыграл за «Локомотив» в 15 матчах и отметился в них тремя забитыми голами и тремя результативными передачами.