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Ильченко получила разрешение IBU представлять сборную Россию

Спорт

Такое решение принято исполкомом IBU

Ильченко получила разрешение IBU представлять сборную Россию
Marcus Cyron
Кристина Ильченко

Ньон, Швейцария, 16 декабря 2018, 12:56 — REGNUM  Российская биатлонистка Кристина Ильченко получила разрешение Международного союза биатлонистов (IBU) представлять сборную России по биатлону на международных состязаниях, об это журналистам сообщил 16 декабря глава IBU Олле Далин, его слова приводит Сhampionat.com.

Такое решение принято исполкомом IBU, однако также Далин отметил, что до следующего конгресса IBU организация не станет рассматривать заявки о переходе спортсменов, так как на конгрессе планируется утверждение нового устава IBU.

Ввиду принятия такого решения, Кристина Ильченко сможет выступить в составе сборной России уже на ближайшем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Отметим, в 2015 году спортсменка перешла в состав сборной команды Белоруссии, а в конце минувшего сезона вернулась в Россию. По итогам контрольных стартов в Финляндии Ильченко получила право на выступление на этапах Кубка мира в декабре, однако до этого момента у неё не было соответствующих документов для участия в соревнованиях.

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