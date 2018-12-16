Воскресенье, 16 Декабря 2018 года
14:58:05 МСК

Эл Яквинта победил Кевина Ли на турнире UFC 31

Спорт

Все трое судей единогласно отдали победу Элу Яквинте со счетом 48-47, 48-47, 49-46

Милуоки, США, 16 декабря 2018, 12:57 — REGNUM  Американский боец смешанного стиля Эл Яквинта в легком весе одержал уверенную победу над своим соотечественником Кевином Ли на турнире UFC 31 в Милуоки, сообщает 16 декабря Матч ТВ.

По ходу боя инициативу постепенно захватил в свои руки Яквинта и к пятому раунду его преимущество было уже незыблемым. В итоге все трое судей единогласно отдали победу Элу Яквинте со счетом 48−47, 48−47, 49−46.

Теперь на счету Яквинты 14 побед, 4 поражения и одна ничья. Причем одно из поражений американец потерпел в апреле текущего года от российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, когда пытался завоевать себе титул чемпиона UFC в легком весе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить