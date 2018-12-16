Эл Яквинта победил Кевина Ли на турнире UFC 31

Милуоки, США, , 12:57 — REGNUM Американский боец смешанного стиля Эл Яквинта в легком весе одержал уверенную победу над своим соотечественником Кевином Ли на турнире UFC 31 в Милуоки, сообщает 16 декабря Матч ТВ.

По ходу боя инициативу постепенно захватил в свои руки Яквинта и к пятому раунду его преимущество было уже незыблемым. В итоге все трое судей единогласно отдали победу Элу Яквинте со счетом 48−47, 48−47, 49−46.

Теперь на счету Яквинты 14 побед, 4 поражения и одна ничья. Причем одно из поражений американец потерпел в апреле текущего года от российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, когда пытался завоевать себе титул чемпиона UFC в легком весе.