Хоккеист ударил линейного арбитра клюшкой на матче «Флориды» с «Торонто»

Сиэтл, США, , 12:49 — REGNUM Защитник хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Маккензи Уигар ударил клюшкой по голове линейного арбитра на матче между его клубом и командой «Торонто Мэйпл Лифс», видео, на котором запечатлено произошедшее, размещено 16 декабря на YouTube-канале SPORTSNET.

Игрок остался недовольным решением судей, оставивших спорный силовой прием форварда «Торонто» Тайлера Энниса. Вначале Уигар нанес удар клюшкой по голове соперника, за что получил двойной двухминутный штраф, а затем стукнул с досады по защитному стеклу ледовой арены клюшкой. Последняя срикошетила и попала в голову линейного арбитра матча.

За свою выходку Уигар получил удаление до конца матча.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, встреча между клубами «Флорида Пантерз» и «Торонто Мэйпл Лифс» завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Флориды».