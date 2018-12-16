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Российская сборная юниоров по хоккею вышла в финал мирового Кубка Вызова

Спорт

Итоговый счет 4:1 в пользу юниорской сборной России

Российская сборная юниоров по хоккею вышла в финал мирового Кубка Вызова
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». реж Борис Дежкин. 1964. СССР
Игроки

Оттава, 16 декабря 2018, 10:58 — REGNUM  Российская юниорская сборная по хоккею обыграла сборную Чехии в полуфинальном матче мирового Кубка Вызова, проходящего в Боннивиле (Канада), и вышла в финал турнира, сообщает 16 декабря Матч ТВ.

Счет в матче открыл форвард российской сборной Родион Амиров (18-я минута), который в конце матча (60-я) оформил дубль, забросив ещё одну шайбу в пустые ворота чешской сборной. Кроме это шайбами отметились Илья Николаев (44-я) и Даниил Гутик (56-я), причем оба увеличили преимущество нашей команды в большинстве.

На все это чехи смогли ответить только один раз голом Яна Стибингра на 20-й минуте. Итоговый счет 4:1 в пользу юниорской сборной России по хоккею.

Финальная игра мирового Кубка Вызова состоится в ночь с 16 на 17 декабря и начнется в 2:00 мск. Соперниками сборной Росси по финалу станет сборная юниоров США, которая ранее со счетом 3:2 переиграла в полуфинальном матче сборную Канада-Запад.

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