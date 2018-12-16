«Калгари» переиграл «Миннесоту» и догнал по очкам «Виннипег»

Сент-Пол, США, , 10:51 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» оказался сильнее в противостоянии с хоккеистами команды «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 16 декабря Матч ТВ.

Встреча проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (штат Миннесота).

Счет в мачте открыл на 13-й минуте встречи представитель гостей Марк Джордано, причем сделал это в то время, когда его клуб находился в меньшинстве. Затем Джордан Гринвей на 24-й минуте счет выровнял, однако на 49-й минуте Мэтью Ткачук вновь вывел «Калгари» вперед. Итоговый счет 2:1 в пользу «Калгари Флэймз».

Это шестое поражение для «Миннесоты» в последних девяти матчах и седьмая победа для «Калгари» в восьми последних мачтах.

По итогам игры «Калгари» догнал лидера западной конференции НХЛ клуб «Виннипег Джетс» по количеству очков (44), однако при этом у «Джетс» есть ещё одна игра в запасе. «Миннесота» же с 36 очками находится на девятом месте «Запада».