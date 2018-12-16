Антон Бабиков не отказывался от участия в эстафете в Хохфильцене

Риднау, Италия, , 10:24 — REGNUM Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что он не отказывался от участия в мужской эстафете на втором этапе мирового кубка по биатлону, проходящем в Хохфильцене (Австрия). Об это спортсмен рассказал 16 декабря в одном из комментариев на своей странице в сети Instagram.

«Интересно узнавать о таких вещах из интернета. За себя могу сказать — я не отказывался», — написал Бабиков в ответ на вопрос одного из посетителей его страницы о его отказе от участия в эстафете.

Отметим, ранее, 15 декабря, глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил о том, что Бабиков отказался переехать в Хохфильцен для участия в эстафете из Риднау (Италия), где в настоящее время проходит этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). 27-летний биатлонист не был отобран в состав сборной России по биатлону на первые два этапа Кубка мира и начал сезон в кубке IBU, в котором является лидером в общем зачете.