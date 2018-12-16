«Ювентус» победил «Торино» с помощью гола Рональдо

Турин, Италия, , 10:00 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» одержал победу с минимальным результатом над футболистами команды «Торино» в матче 16-го тура футбольного чемпионата Италии, сообщает 16 декабря Championat.com.

Матч проходил на стадионе «Торино» и закончился со счетом 1:0 победой «Ювентуса». Автором единственного мяча в матче стал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который он забил на 70-й минуте встречи, удачно реализовав назначенный в ворота «Торино» пенальти.

Мяч Роналдо в матче стал 5000-м, юбилейным голом в истории «Ювентуса» в серии А чемпионата Италии по футболу, и команда является первой, сумевшей набрать столько голов в чемпионате.

Также данная победа позволила «Ювентусу» повторить лучший старт в топ-5 лиг Европы за 16 сыгранных туров. Такого же результата достиг в сезоне 1960/61 «Тоттенхэм», в сезоне 2012/13 «Барселона» и в сезоне 2017/18 «Манчестер Сити».