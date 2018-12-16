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Альварес завоевал третий пояс WBA

Спорт

Сауль Альварес победил Рокки Филдинга в третьем раунде техническим нокаутом

Альварес завоевал третий пояс WBA
Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дёжкин. 1970. СССР
Боксер

Нью-Йорк, США, 16 декабря 2018, 09:25 — REGNUM  Мексиканский боксёр Сауль Альварес победил британца Рокки Филдинга в бою за пояс Всемирной боксёрской организации WBA во втором среднем весе. Бой проходил в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Альварес получил преимущество уже в первом раунде, отправив Филдинга в нокдаун. После очередного нокдауна от мексиканского боксёра в третьем раунде рефери зафиксировал технический нокаут.

Филдингу не удалось защитить титул чемпиона WBA во втором среднем весе. После этого матча Альварес стал обладателем поясов WBA в трёх весовых дивизионах.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Сауль Альварес одержал победу по очкам над представителем Казахстана Геннадием Головкиным. В этом бою на кону стояли титулы организаций WBA, WBC, IBO и The Ring.

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