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«Вашингтон» вырвал победу у «Баффало», Овечкин обновил свой рекорд

Спорт

Итоговый счет встречи 4:3

«Вашингтон» вырвал победу у «Баффало», Овечкин обновил свой рекорд
syntart
Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз»

Вашингтон, 16 декабря 2018, 07:21 — REGNUM  Хоккеисты клуба «Вашингтон Кэпиталз» победили в серии буллитов команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 16 декабря Матч ТВ.

Игра прошла на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-арены» и закончилась послематчевой серией буллитов, в которой удачливее оказались хозяева.

В составе победителей голами отметились Коннолли (4-я минута), Врана (10-я) и российский капитан «Вашингтона Александр Овечкин (34-я), на счету которого также победный для его клуба буллит. У их соперников забивали оформивший в игре дубль Айкел (3-я, 23-я) и Далин (28-я). Итоговый счет встречи 4:3.

Этот гол Овечкина позволил российскому хоккеисту установить новый личный рекорд — он набирает очки в 14 подряд матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Двое коллег Александра по клубу — Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов — отметились в матче результативной передачей каждый.

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