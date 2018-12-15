«Лестер» потерпел поражение от «Кристал Пэласа»

Лондон, , 19:53 — REGNUM 15 декабря между коллективами «Кристал Пэлас» и «Лестер» на стадионе «Селхерст Парк» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 1:0.

Первый мяч на 39-й минуте забил сербский опорный полузащитник Лука Миливоевич после передачи Андроса Таунсенда — 1:0.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Лестер»)

Удары 6/8

Удары в створ ворот 1/1

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 9/7

Поданные угловые 4/2

«Кристал Пэлас» набрал 15 очков и поднялся на 15-е место. «Лестер» с 22-мя баллами остался на 11-й позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Сако, Ван-Биссака, Келли, Миливоевич, Мейер, Куяте, Макартур, Таунсенд, Айю.

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Перейра, Магуайр, Фукс, Грей, Мэддисон, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Варди.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Желтые карточки: Макартур — 45, Перейра — 61, Гуайта — 90+1.

Голы: Миливоевич 39 — 1:0.