«Лестер» потерпел поражение от «Кристал Пэласа»

Лондон, 15 декабря 2018, 19:53 — REGNUM 15 декабря между коллективами «Кристал Пэлас» и «Лестер» на стадионе «Селхерст Парк» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 1:0.
Первый мяч на 39-й минуте забил сербский опорный полузащитник Лука Миливоевич после передачи Андроса Таунсенда — 1:0.
Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Лестер»)
Удары 6/8
Удары в створ ворот 1/1
Процент владения мячом 48%/52%
Нарушения правил 9/7
Поданные угловые 4/2
«Кристал Пэлас» набрал 15 очков и поднялся на 15-е место. «Лестер» с 22-мя баллами остался на 11-й позиции.
Стартовые составы команд на матч:
«Кристал Пэлас»: Гуайта, ван Анхольт, Сако, Ван-Биссака, Келли, Миливоевич, Мейер, Куяте, Макартур, Таунсенд, Айю.
«Лестер»: Шмейхель, Морган, Перейра, Магуайр, Фукс, Грей, Мэддисон, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Варди.
Главный арбитр матча: Майкл Оливер.
Желтые карточки: Макартур — 45, Перейра — 61, Гуайта — 90+1.
Голы: Миливоевич 39 — 1:0.