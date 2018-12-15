Баскетбольный клуб «Тверь» получил реконструированную арену — Руденя

Тверь, , 19:51 — REGNUM Обновленный спортивный комплекс Тверского государственного технического университета в Твери открыт после масштабной реконструкции 15 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Спорткомплекс станет домашней ареной баскетбольного клуба «Тверь». Специальным гостем мероприятия стал легендарный баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко.

«Такие события вносят большой вклад в популяризацию ценностей активного и здорового образа жизни, способствуют воспитанию новых поколений чемпионов, которые, уверен, преумножат лучшие традиции и достижения тверского баскетбола. Реализация масштабного проекта по капитальному ремонту арены объединила спортивную общественность и предпринимателей, позволила создать необходимые условия для организации тренировочного процесса и проведения в городе Твери официальных игр всероссийского уровня по баскетболу», — говорится в приветствии, направленном участникам открытия от имени губернатора Игоря Рудени.

Отметим, что реконструкция спорткомплекса проводилась при содействии Тверской областной федерации баскетбола, а также генерального партнера БК «Тверь» АО «Диэлектрические кабельные системы».

В рамках открытия комплекса запланировано выступление чемпионов мира по баскетбольному фристайлу, а также ведущих творческих коллективов Твери. Кроме того, в тот же день на новом паркете зала состоится и первая игра: в рамках первенства ЦФО БК «Тверь» сыграет против БК «Мицубаскет» (Липецк).

Как сообщало ИА REGNUM, в адресной инвестиционной программе Тверской области на 2019−2021 годы на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта запланировано более 823 млн рублей. В программу включены гребная база на Тверце, спортивный центр по видам гребли на Волге, крытый футбольный манеж в Твери, спортивный зал в поселке Сонково и центр стрелковых видов спорта «Березино».