«Штутгарт» одержал волевую победу над «Гертой»

Берлин, , 19:26 — REGNUM 15 декабря между коллективами «Штутгарт» и «Герта» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.

Под занавес первой половины матча 21-летний крайний немецкий защитник Максимилиан Миттельштадт вывел гостей вперед — 0:1. На экваторе второго тайма Марио Гомес сделал счет равным — 1:1. Через 12 минут Гомес оформил дубль и принес «Штутгарту» победу — 2:1.

Статистика матча («Штутгарт"/"Герта»)

Удары 10/14

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 14/14

Поданные угловые 5/5

«Штутгарт» набрал 14 очков и поднялся на 15-е место. «Герта» с 23-мя баллами опустилась на 7-ю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«Штутгарт»: Цилер, Инсуа, Кемпф, Баугартль, Бек, Аскасибар, Кастро, Гентнер, Аколо, Гонсалес, Гомес.

«Герта»: Ярстейн, Лацаро, Платтенхардт, Торунарига, Лустенбергер, Шельбред, Дарида, Лекки, Миттельштадт, Ибишевич, Зельке.

Бригада арбитров: Саша Штегеманн | Майк Пикель | Флориан Хефт.

Желтые карточки: Ибишевич — 4, Платтенхардт — 60, Донис — 75, Шельбред — 83.

Голы: Миттельштадт 38 — 0:1, Гомес 64 — 1:1, Гомес 76 — 2:1.