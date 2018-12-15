«Шальке-04» и «Аугсбург» разделили очки

Берлин, , 19:25 — REGNUM 15 декабря между коллективами «Аугсбург» и «Шальке-04» на стадионе «ВВК Арена» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:1.

На 14-й минуте матча австрийский оттянутый форвард Майкл Грегоритш открыл счет — 1:0. В дебюте второй половины Даниэль Калиджури отличился забитым мячом — 1:1.

Статистика матча («Аугсбург"/"Шальке-04»)

Удары 11/13

Удары в створ ворот 8/5

Процент владения мячом 49%/51%

Нарушения правил 13/9

Поданные угловые 6/5

«Шальке-04» набрал 15 очков и укрепился на 13-й строчке. «Аугсбург» с 14-ю баллами идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Аугсбург»: Луте, Гауэлеу, Хедира, Хинтереггер, Байер, Шмид, Джачхоль, Рихтер, Макс, Грегоритш, Финнбогасон.

«Шальке-04»: Фарманн, Калиджури, Очипка, Сане, Налдо, Сердар, Руди, Стамбули, Арит, Скрцибски, Тойчерт.

Бригада арбитров: Мануэль Грефе | Гвидо Клефе | Маркус Зинн.

Желтые карточки: Скрцибски — 28, Байер — 29, Хедира — 75.

Голы: Грегоритш 14 — 1:0, Калиджури 52 — 1:1.