«Фортуна» одолела «Фрайбург» благодаря дублю защитника

Берлин, , 19:24 — REGNUM 15 декабря между коллективами «Фортуна» и «Фрайбург» на стадионе «Меркур Шпильяарена» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой команды из Дюссельдорфа.

В дебюте второго тайма немецкий защитник Каан Айхан открыл счет — 1:0. Через 24 минуты Айхан оформил дубль после передачи Марчина Каминьски — 2:0.

Статистика матча («Фортуна"/"Фрайбург»)

Удары 20/6

Удары в створ ворот 8/3

Процент владения мячом 39%/61%

Нарушения правил 13/10

Поданные угловые 4/1

«Фрайбург» с 17-ю баллами остался на 12-й строчке. «Фортуна Дюссельдорф» набрала 12 очков и поднялась на 16-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Фортуна»: Рензинг, Айхан, Гиссельманн, Циммерманн, Каминьски, Караман, Бодзек, Штогер, Раман, Усами, Хеннингс.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Кюблер, Хайнц, Гюнтер, Хаберер, Гондорф, Кох, Вальдшмидт, Петерсен.

Главный арбитр матча: Харм Осмерс.

Желтые карточки: Бодзек — 24, Гульде — 81, Штогер — 81.

Голы: Айхан 55 — 1:0, Айхан 79 — 2:0.