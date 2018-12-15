«Фортуна» одолела «Фрайбург» благодаря дублю защитника

Берлин, 15 декабря 2018, 19:24 — REGNUM 15 декабря между коллективами «Фортуна» и «Фрайбург» на стадионе «Меркур Шпильяарена» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой команды из Дюссельдорфа.
В дебюте второго тайма немецкий защитник Каан Айхан открыл счет — 1:0. Через 24 минуты Айхан оформил дубль после передачи Марчина Каминьски — 2:0.
Статистика матча («Фортуна"/"Фрайбург»)
Удары 20/6
Удары в створ ворот 8/3
Процент владения мячом 39%/61%
Нарушения правил 13/10
Поданные угловые 4/1
«Фрайбург» с 17-ю баллами остался на 12-й строчке. «Фортуна Дюссельдорф» набрала 12 очков и поднялась на 16-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Фортуна»: Рензинг, Айхан, Гиссельманн, Циммерманн, Каминьски, Караман, Бодзек, Штогер, Раман, Усами, Хеннингс.
«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Кюблер, Хайнц, Гюнтер, Хаберер, Гондорф, Кох, Вальдшмидт, Петерсен.
Главный арбитр матча: Харм Осмерс.
Желтые карточки: Бодзек — 24, Гульде — 81, Штогер — 81.
Голы: Айхан 55 — 1:0, Айхан 79 — 2:0.