«Бавария» вынесла «Ганновер-96» в 15-м туре Бундеслиги

Берлин, , 19:22 — REGNUM 15 декабря между коллективами «Ганновер-96» и «Бавария» на стадионе «HDI-Арена» был разыгран матч 15-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой мюнхенского клуба.

В дебюте матча Жошуа Киммих открыл счет — 0:1. Через 27 минут австрийский латераль Давид Алаба удвоил преимущество в счете — 0:2. В начале второй половины Серж Гнабри довел счет до разгромного — 0:3. Через 9 минут Роберт Левандовски установил окончательный счет — 0:4.

Статистика матча («Ганновер-96"/"Бавария»)

Удары 3/34

Удары в створ ворот 0/14

Процент владения мячом 33%/67%

Нарушения правил 9/5

Поданные угловые 0/14

«Ганновер-96» с 10-ю баллами остался на последнем месте. «Бавария» набрала 30 очков и укрепилась на 3-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Ганновер-96»: Эссер, Фелипе, Виммер, Антон, Соуза, Харагути, Асано, Остжолек, Швеглер, Фюллькруг, Вейдандт.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Алаба, Киммих, Алькантара, Горецка, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

Главный арбитр матч: Сорен Шторкс.

Желтые карточки: Фелипе — 13.

Голы: Киммих 2 — 0:1, Алаба 29 — 0:2, Гнабри 53 — 0:3, Левандовски 62 — 0:4.