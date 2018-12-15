Морозов и Гринев вышли в финал ЧМ по плаванию кролем на дистанции 100 м

Ханчжоу, Китай, , 15:41 — REGNUM Российские пловцы Владислав Гринев и Владимир Морозов вышли в финал чемпионата мира по плаванию кролем на дистанции 100 метров, проходящем в Ханчжоу (КНР), сообщает 15 декабря Матч ТВ.

Спортсмены из России показали на соревнованиях второй — Владимир Морозов со временем 45,93 секунды и четвертый — Владислав Гринев с временем 46,23 секунды, результаты. Победителем на дистанции стал южноафриканский пловец Чад Ле Кло с результатом 45,89 секунды.

В аналогичной дисциплине у женщин победила представительница США Келси Далиа с результатом 55,09 секунды. Российская спортсменка Светлана Чимрова прошла дистанцию со временем 57,48 секунды, что стало 14-м результатом в общем зачете и не позволило ей выйти в финал соревнований.