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Морозов и Гринев вышли в финал ЧМ по плаванию кролем на дистанции 100 м

Спорт

Спортсмены из России показали на соревнованиях второй и четвертый результаты

Ханчжоу, Китай, 15 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  Российские пловцы Владислав Гринев и Владимир Морозов вышли в финал чемпионата мира по плаванию кролем на дистанции 100 метров, проходящем в Ханчжоу (КНР), сообщает 15 декабря Матч ТВ.

Спортсмены из России показали на соревнованиях второй — Владимир Морозов со временем 45,93 секунды и четвертый — Владислав Гринев с временем 46,23 секунды, результаты. Победителем на дистанции стал южноафриканский пловец Чад Ле Кло с результатом 45,89 секунды.

В аналогичной дисциплине у женщин победила представительница США Келси Далиа с результатом 55,09 секунды. Российская спортсменка Светлана Чимрова прошла дистанцию со временем 57,48 секунды, что стало 14-м результатом в общем зачете и не позволило ей выйти в финал соревнований.

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