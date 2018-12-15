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Диего Коста останется в «Атлетико»

Спорт

Ранее некоторые СМИ сообщали об интересе к Косте со стороны китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Мадрид, 15 декабря 2018, 15:52 — REGNUM  Свою уверенность в том, что нападающий футбольной команды из Мадридо «Атлетико» Диего Коста не уйдет из команды во время зимнего трансферного окна выразил главный тренер клуба Диего Симеоне, его слова приводит 15 декабря агентство France Presse.

По словам Симеоне, он твердо уверен в том, что Коста останется в команде и считает, а также верит и надеется в то, что присутствие игрока в составе «Атлетико» в феврале необходимо команде. При этом ранее некоторые СМИ сообщали об интересе к Косте со стороны китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

В текущем сезоне Коста провел за «Атлетико» 15 матчей в разных турнирах, в которых забил 4 мяча сделал две результативные передачи.

Отметим, в начале декабря 30-летний форвард мадридского клуба перенес операцию на нагое и по этой причине сможет приступить к тренировкам только в следующем году.

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Футбол
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