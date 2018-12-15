IBU решил не отстранять российских спортсменов

Хохфильцен, Австрия, , 15:12 — REGNUM О своем решении пока не применять санкции по отношению к российским биатлонистам, предполагаемые нарушения антидопинговых правил которыми расследует в настоящее время австрийская полиция, сообщил 15 декабря исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) в своем официальном Twitter.

«Исполнительный совет считает, что в настоящее время никаких действий не гарантируется. Отчасти это объясняется тем, что австрийские власти не представили IBU какой-либо дополнительной информации относительно продолжающихся расследований помимо опубликованных», — говорится в сообщении IBU.

Также в IBU добавили, что организация сотрудничает с Союзом Биатлонистов России и в настоящее время усилия IBU сосредоточены на том, чтобы российским спортсменам была обеспечена более надежная антидопинговая программа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 декабря, в расположение сборной России по биатлону в городе Хохфильцене (Австрия) явились представители полиции Австрии, которые предъявили спортсменам, а также тренерам, врачам и массажистам обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.