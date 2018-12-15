«Фенербахче» уволил своего главного тренера по телефону

Анкара, , 12:39 — REGNUM Турецкий футбольный клуб из Стамбула «Фенербахче» уволил голландца Эрвина Кумана, являвшегося до того моментом главным тренером стамбульской футбольной команды, уведомив его о своем решении об освобождении его от занимаемой должности по телефону. Об этом 15 декабря сообщает Goal.

Решение об увольнении Кумана было принято руководством «Фенербахче» сразу после проигрыша команды футболистам трнавского клуба «Спартак» (Словакия) со счетом 0:1 в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Несмотря на то, что данное поражение не помешало «Фенербахче» выйти в 1/16 финала турнира, руководством клуба было принято решение об увольнении Кумана, о чем голландский специалист был уведомлен по телефону, следуя на самолете из Словакии в Турцию.

Отметим, голландец Эрвин Куман был назначен исполняющим обязанности главного тренера стамбульской команды после увольнения в этом же сезоне его соотечественника Филиппа Коку, новым главным наставником клуба назначен ранее возглавлявший клуб в сезоне 2013/14 Эрсун Янал.