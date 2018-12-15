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Во второй игре Кубка Первого канала сборная России встретится с Чехией

Спорт

Игра пройдет на льду «ЦСКА-арены» в Москве и начнется в 15:45 мск

Во второй игре Кубка Первого канала сборная России встретится с Чехией
s.yume
Сборная Россия против сборной Чехии

Москва, 15 декабря 2018, 12:00 — REGNUM  Во второй игре, проходящей в Москве в рамках турнира Кубка Первого канала и второго этапа Еврохоккейтура 2018/19, российская сборная по хоккею встретится со сборной Чехии, сообщает 15 декабря Сhampionat.com.

Игра пройдет на льду «ЦСКА-арены» в Москве и начнется в 15:45 мск. В турнире традиционно принимают участие сборные хоккейные команды России, Чехии, Финляндии и Швеции. После первой игры Кубка Первого канала у сборных России и Чехии по два очка в активе, у Финляндии и Швеции — по одному.

Отметим, в последний раз сборная России играла с командой Чехии на кубке Карьяла в ноябре текущего года, и тогда наши хоккеисты уступили чехам со счетом 5:2.

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