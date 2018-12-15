Икарди собирается продлить свой контракт с «Интером» до 2023 года

Милан, Италия, , 12:14 — REGNUM Аргентинский форвард итальянского клуба из Милана «Интер» намеревается продлить свой контракт с клубом до 2023 года, сообщает 15 декабря Football Italia.

Как пишет издание, новый контракт между Икарди и клубом будет рассчитан до 2023 года, и согласно ему зарплата футболиста составит 7 млн евро в год без учета разнообразных возможных бонусов.

Ранее сообщалось о том, что к Икарди проявлял интерес также мадридский клуб «Реал».

Отметим, Икарди пришел в «Интер» в 2013 году и в текущем сезоне забил в составе клуба 12 мячей в 18 матчах. Также он был признан по итогам сезона 2017/18 лучшим футболистом Италии с результатом 29 мячей в 34 матчах.