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Икарди собирается продлить свой контракт с «Интером» до 2023 года

Спорт

Ранее сообщалось о том, что к Икарди проявлял интерес также мадридский клуб «Реал»

Икарди собирается продлить свой контракт с «Интером» до 2023 года
Nazionale Calcio
Мауро Икарди

Милан, Италия, 15 декабря 2018, 12:14 — REGNUM  Аргентинский форвард итальянского клуба из Милана «Интер» намеревается продлить свой контракт с клубом до 2023 года, сообщает 15 декабря Football Italia.

Как пишет издание, новый контракт между Икарди и клубом будет рассчитан до 2023 года, и согласно ему зарплата футболиста составит 7 млн евро в год без учета разнообразных возможных бонусов.

Ранее сообщалось о том, что к Икарди проявлял интерес также мадридский клуб «Реал».

Отметим, Икарди пришел в «Интер» в 2013 году и в текущем сезоне забил в составе клуба 12 мячей в 18 матчах. Также он был признан по итогам сезона 2017/18 лучшим футболистом Италии с результатом 29 мячей в 34 матчах.

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Футбол
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