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«Эдмонтон» разгромил «Филадельфию», Макдэвид забил гол из-за ворот

Спорт

Встреча походила в Эдмонтоне и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев

«Эдмонтон» разгромил «Филадельфию», Макдэвид забил гол из-за ворот
mark6mauno
Вратарь

Эдмонтон, Канада, 15 декабря 2018, 11:46 — REGNUM  Хоккейная команда «Эдмонтон Ойлерз» победила с крупным счетом хоккеистов «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 15 декабря Sport 24.

Встреча походила в Эдмонтоне и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Счет на 13-й минуте открыл представитель хозяев Алекс Чиассон. Вторую шайбу гостям забросил на 33-й минуте игры капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, причем сделал это с отрицательного угла, то есть практически из-за ворот. Позднее капитан «Эдмонтона» сделал также одну результативную передачу и на 60-й минуте забросил ещё одну шайбу в пустые ворота «Филадельфии». Ещё один гол гостям забил Адам Ларссон (35-я).

На все это гости ответили только единожды голом Ворачека на 51-й минуте.

Отметим, это пятая победа «Эдмонтона» в последних шести матчах НХЛ.

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