Линстрем пропустит по причине мононуклеоза большую часть сезона

Стокгольм, , 11:39 — REGNUM Шведский биатлонист Фредерик Линдстрем будет вынужден пропустить большую часть нынешнего спортивного сезона по причине заболевания, об этом 15 декабря сообщил сам спортсмен в своём Twitter.

В своем сообщении Линдстрем написал о том, что причина его плохого самочувствия на прошедшей неделе выяснена.

«Я заболел инфекционным мононуклеозом, поэтому большую часть сезона мне придётся пропустить», — говорится в его сообщении в Twitter.

Также шведский спортсмен добавил, что он верит в возможность своего возвращения на чемпионат мира в Эструнде.

Отметим, Линстрем является олимпийским чемпионом Зимних игр 2018 года в Пхенчхане по биатлонной эстафете. По итогам прошлого сезона швед занял 19-е место в зачете Кубка мира по биатлону.