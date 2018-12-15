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Линстрем пропустит по причине мононуклеоза большую часть сезона

Спорт

«Я заболел инфекционным мононуклеозом, поэтому большую часть сезона мне придётся пропустить»

Линстрем пропустит по причине мононуклеоза большую часть сезона
Pavel Hrdlička
Фредерик Линдстрём

Стокгольм, 15 декабря 2018, 11:39 — REGNUM  Шведский биатлонист Фредерик Линдстрем будет вынужден пропустить большую часть нынешнего спортивного сезона по причине заболевания, об этом 15 декабря сообщил сам спортсмен в своём Twitter.

В своем сообщении Линдстрем написал о том, что причина его плохого самочувствия на прошедшей неделе выяснена.

«Я заболел инфекционным мононуклеозом, поэтому большую часть сезона мне придётся пропустить», — говорится в его сообщении в Twitter.

Также шведский спортсмен добавил, что он верит в возможность своего возвращения на чемпионат мира в Эструнде.

Отметим, Линстрем является олимпийским чемпионом Зимних игр 2018 года в Пхенчхане по биатлонной эстафете. По итогам прошлого сезона швед занял 19-е место в зачете Кубка мира по биатлону.

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Биатлон
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