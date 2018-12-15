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«Сельта» и «Леганес» сыграли вничью в чемпионате Испании

Спорт

Итоговый счет 0:0

«Сельта» и «Леганес» сыграли вничью в чемпионате Испании
Hans Splinter
Ничья

Виго, Испания, 15 декабря 2018, 10:25 — REGNUM  Футбольный клуб «Сельта» сыграл с ничейным результатом с командой клуба «Леганес» в рамках 15-го тура испанского футбольного чемпионата, сообщает 15 декабря Матч ТВ.

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе «Сельты» в Виго, прошла без забитых мячей и закончилась со счетом 0:0. При этом хозяева владели мячом 81% игрового времени и нанесли 15 ударов по воротам, впрочем, в створ ворот попало только два из них.

По итогам игры «Сельта» находится на 8-м месте турнирной таблицы испанского футбольного чемпионата, «Леганес» — на 16-м. В следующем туре «Леганес» примет у себя 21 декабря «Севилью», а «Сельта» 22 декабря сыграет на выезде с «Барселоной».

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