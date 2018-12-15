УЕФА может наказать болельщиков «Челси» за исполнение антисемитских песен

Ньон, Швейцария, , 08:21 — REGNUM УЕФА планирует начать расследование в отношении болельщиков английского футбольного клуба «Челси», которые подозреваются в исполнении антисемитских песен, сообщает 15 декабря Independent.

Организация начнет расследование данного инцидента сразу после того, как ею будет получен отчет от главного арбитра матча Александра Ставрева. При этом в самом клубе данные действия болельщиков самым резким образом осудили и пообещали применить в отношении виновных самые жесткие санкции.

Отметим, матч группы L лиги Европы между венгерской командой «Мол Види» и лондонским клубом «Челси» прошел в Будапеште 14 декабря и закончился с ничейным результатом 2:2. Встреча была омрачена на третьей минуте поведением болельщиков лондонского клуба, которые стали петь песни с антисемитским содержанием.

По мнению британского журналиста Мэтта Макхигена, таким образом фанаты «Челси» выражали свое недовольство владельцем клуба российским миллиардером еврейского происхождения Романом Абрамовичем.