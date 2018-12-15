В IBU заявили, что у них нет данных для отстранения биатлонистов из России

Хохфильцен, Австрия, , 00:08 — REGNUM Международный союз биатлонистов (IBU) не располагает достаточной информацией для отстранения российских спортсменов от соревнований. Об этом 14 декабря, сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в IBU.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что исполнительный комитет IBU может отстранить российских биатлонистов от соревнований, в частности, олимпийских чемпионов 2014 года Антона Шипулина, Алексея Волкова, призера Игр в Сочи Евгения Гараничева, Александра Логинова и Ирину Старых, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Заседание исполкома IBU пройдет 15 декабря.

Однако источники в IBU заявили, что у исполкома нет никаких данных, которые бы позволяли рассматривать вопрос об отстранении российских биатлонистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в расположение сборной России по биатлону, которая приехала в Австрию для участия в этапе Куба мира в Хохфильцене, прибыли следователи. Они заявили, что проводят расследование из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года, который также проходил в Хохфильцене.