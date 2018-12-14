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УЕФА оштрафовала футбольный клуб «Милан» на 12 млн евро

Спорт

«Милану» дали два с половиной года для окончательного исправления

Милан, Италия, 14 декабря 2018, 17:42 — REGNUM  УЕФА оштрафовала футбольный клуб «Милан» на 12 млн евро за нарушение финансового fair play в 2014—2017 годах, передает La Gazzetta dello Sport в пятницу, 14 декабря.

Средства будут не взысканы напрямую — их будут удерживать с тех выплат, которые «Милан» должен будет получать от европейской ассоциации за участие в еврокубках. Кроме того, заявки клуба на игры еврокубков на два ближайших сезона будут ограничены (не более 21 игрока в заявке).

Если к середине 2021 года «Милан» не сведет дебет с кредитом, то УЕФА не допустит его к участию в еврокубках в сезонах 2022−23 и 2023−24 годов.

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Футбол
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