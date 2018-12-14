«Балтика» рассматривает Игнашевича на пост главного тренера

Калининград, , 15:37 — REGNUM Бывший защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич является кандидатом на пост главного тренера калининградской «Балтики». Об этом заявил генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев, 14 декабря сообщает «Чемпионат».

"Сергей Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Балтики». Мы его рассматриваем», — сказал Качукаев.

По его словам, Игнашевич является одним из самых перспективных российских тренеров.

Он также добавил, что клуб ещё изучает кандидатуры. Ясность наступит тогда, когда будет расторгнут контракт с Игорем Ледяховым, который технически является главным тренером «Балтики».

Добавим, что ранее «Балтика» опубликовала видеоролик, на котором Игнашевич сообщает о намерении получить в декабре тренерскую лицензию. Под видео был комментарий клуба «Сергей Николаевич, вы уже получили тренерскую лицензию?»

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