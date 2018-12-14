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«Фенербахче» объявил о назначении нового главного тренера

Спорт

Им стал стал Эрсун Янал, который уже возглавлял «Фенербахче» в сезоне 2013/14

Стамбул, Турция, 14 декабря 2018, 15:24 — REGNUM  Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» назначил нового главного тренера. Об этом сообщается на сайте клуба.

Наставником команды стал Эрсун Янал, который уже возглавлял «Фенербахче» в сезоне 2013/14. С 2014 по 2017 год он работал в «Трабзонспоре».

Янал сменил на этом посту Эрвина Кумана, который временно работал с командой после отставки голландского специалиста Филлипа Коку.

На сегодняшний день «Фенербахче» занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. После 15 туров команда набрала 14 очков.

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