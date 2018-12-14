Василевский и Панарин попали в число лучших игроков дня в НХЛ

Тампа, США, , 15:07 — REGNUM Лучшим игроком дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) признан голкипер «Тампа Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Об этом 14 декабря сообщается на сайте лиги.

Василевский отразил 48 из 49 бросков по своим воротам в матче «Торонто Мэйпл Лифс». Благодаря этому «Тампа» одержала победу со счётом 4:1.

Кроме того, Василевский повторил клубный рекорд по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата, установленный Беном Бишопом 19 января 2014 года.

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Второй звездой дня признан нападающий «Миннесоты» Нино Нидеррайтер, который забросил две шайбы и сделал результативную передачу в игре с «Флоридой» (5:1).

Третьей звездой стал нападающий «Коламбуа» Артемий Панарин, оформивший дубль во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1).

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