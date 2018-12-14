Четыре игрока ЦСКА попали в символическую команду недели Лиги чемпионов

Москва, , 13:23 — REGNUM Четверо футболистов московского ЦСКА попали в символическую команду недели Лиги чемпионов по версии издания WhoScored.

В символическую команды включены попали голкипер Игорь Акинфеев, защитник Хёрдур Магнуссон, а также полузащитники Никола Влашич и Арнор Сигурдссон.

Помимо «армейцев», в символической команде оказались Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Никлас Зюле («Бавария»), Хаким Зиеш («Аякс»), Алехандро Гримальдо («Бенфика»), Лерой Зане («Манчестер Сити»), Джеймс Милнер («Ливерпуль») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Лиге чемпионов определились все команды, которые вышли в плей-офф турнира.

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