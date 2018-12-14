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Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

Спорт

Теперь отставание составляет менее четырёх баллов

Москва, 14 декабря 2018, 12:23 — REGNUM  Португалия сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций УЕФА, теперь её отставание составляет менее четырёх баллов. Об этом 14 декабря сообщается на сайте организации.

Российские клубы в заключительном туре еврокубков заработали всего 0,334 балла, потерпев четыре поражения в пяти матчах. «Локомотив» проиграл в Лиге чемпионов, а «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — в Лиге Европы. Единственную победу одержал ЦСКА, разгромив «Реал» со счётом 3:0.

Отметим, что борьбу в весенней части Лиги Европы продолжат только «Зенит» и «Краснодар».

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Португальские клубы получили 2,200 балла в рейтинге. «Порту», «Бенфика» и «Спортинг» одержали победы над соперниками. Причём все три клуба вышли в плей-офф. «Порту» продолжит выступление в Лиге чемпионов, а «Бенфика» и «Спортинг» — в Лиге Европы.

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Еврокубки УЕФА
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